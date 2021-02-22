Fahrettin Altun'dan CHP'li isme tepki

Sosyal medyadan yalan bilgiler paylaşan CHP'li Veli Ağababa'nın, "Asıl ciddiyetsizlik, damadı bakan yapıp ekonomiyi batırınca instagramdan istifasını "başarı" diye yutturma çabasıdır. 4-5 maaş aldığın için ekonomi umrunda değil, farkındayız." sözlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı, Fahrettin Altun sert tepki gösterdi.

Altun, "Yeni yalanı eski yalanla ispatlama çabası siyasetimizin özüdür” diyorsun, anlıyorum. Veli, inan bana bu yol, yol değil. İyilikten, doğruluktan, güzellikten yana olalım. Yalanı yalanla savunmayalım. Unutmayalım, dünyayı iyilik, doğruluk, güzellik kurtaracak." dedi.