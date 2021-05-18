Fahrettin Altun'dan Akşener'e yanıt geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısındaki sözlerine tepki gecikmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Akşener'in açıklamalarının siyasetle ilgisinin olmadığını belirterek, "Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir.

Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar.

Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık."