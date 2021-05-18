Fahrettin Altun'dan Akşener'e yanıt geldi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi. Altun, "Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısındaki sözlerine tepki gecikmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Akşener'in açıklamalarının siyasetle ilgisinin olmadığını belirterek, "Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar" ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir.
Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar.
Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık."
Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 18, 2021
Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar.
Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık.
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