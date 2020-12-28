Fahrettin Altun: "Yalan ve inkar siyasetiyle mücadele edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Yalan ve inkar siyaseti arsızca karşımızda durmaya devam ediyor. Unutmayalım ki hak davamız nasıl hakikatten besleniyorsa, batılın davası da yalandan besleniyor. Biz her hal ve şartta hak davamız namına batılla, onların yalan ve inkar siyasetiyle mücadele edeceğiz.' dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yalan ve inkar siyaseti arsızca karşımızda durmaya devam ediyor. Unutmayalım ki hak davamız nasıl hakikatten besleniyorsa, batılın davası da yalandan besleniyor. Biz her hal ve şartta hak davamız namına batılla, onların yalan ve inkar siyasetiyle mücadele edeceğiz. EVELALLAH...