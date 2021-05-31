Fahrettin Altun paylaştı! İstanbul'un 6 dev projesi tek fotoğrafta
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'un 6 büyük projesinin tek bir karede görüldüğü fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Altun, projelerin hepsinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ülkeye kazandırıldığına dikkat çekti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a kazandırdığı 6 büyük projenin tek bir karede görüldüğü fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yayınladığı İstanbul fotoğrafında; Büyük Çamlıca Camii, Çamlıca Kulesi, Marmaray, Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Taksim Camii ve Taksim Alt Geçidi görülüyor.
Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan’ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 30, 2021
Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor.
Hiç durmadan, hiç yorulmadan aşkınan çalışmaya devam. pic.twitter.com/CIixSSnrsl
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente kazandırdığı eserlere dikkat çeken Altun, "Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor. Hiç durmadan, hiç yorulmadan aşkınan çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.
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