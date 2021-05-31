Fahrettin Altun paylaştı! İstanbul'un 6 dev projesi tek fotoğrafta

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'a kazandırdığı 6 büyük projenin tek bir karede görüldüğü fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.

Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yayınladığı İstanbul fotoğrafında; Büyük Çamlıca Camii, Çamlıca Kulesi, Marmaray, Yeni Atatürk Kültür Merkezi, Taksim Camii ve Taksim Alt Geçidi görülüyor.

Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın @RTErdogan’ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var.



Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor.



Hiç durmadan, hiç yorulmadan aşkınan çalışmaya devam. pic.twitter.com/CIixSSnrsl — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 30, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente kazandırdığı eserlere dikkat çeken Altun, "Bu fotoğrafta, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemize kazandırdığı birbirinden kıymetli 6 eser var. Tek bir kare dahi hizmet ve eser siyaseti nedir nasıl yapılır anlatmaya yetiyor. Hiç durmadan, hiç yorulmadan aşkınan çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.