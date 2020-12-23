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Fahrettin Altun: "CHP'nin önerisini kabul etmiyoruz"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösteren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'CHP'nin önerisini kabul etmiyoruz.' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "CHP'nin uyuşturucu ticareti, organ kaçakçılığı ve kara para aklama suçları ile mücadeleden vazgeçilmesi yönündeki önerisini kabul etmiyoruz. Bu öneriyi anlamakta zorlanıyor, bu önerinin TBMM çatısı altında gündeme getirilmesini yadırgıyoruz." dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İLGİNÇ İFADE: ASIL VERGİYİ UYUŞTURUCU KAÇAKÇISINDAN ALACAKSIN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında, "Sen asıl vergiyi alınması gereken kişilerden alacaksın. Asıl vergiyi uyuşturucu kaçakçısından alacaksın. Vergiyi organ ticareti yapanlardan alacaksın." diye konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Allah’ım Ya Rabbim! Aklıma mukayyet ol" diyerek paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu: Kemal Kılıçdaroğlu: "Uyuşturucu kaçakçısı ve organ mafyasından vergi alınsın"Siyaset

 

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