Fahiş fiyata karşı PTT ve kooperatif ortaklığı devreye giriyor

Yeni uygulama ile başta ayçiçek yağı başta olmak üzere zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.

KARGO BEDAVA OLACAK

Milliyet'in haberine göre ücretsiz kargo ile de üretici ve tedarikçilerin indirime destek vermesi sağlanacak. AOÇ'nin süt ve süt ürünlerini de günlük olarak vatandaşa ulaştırabilmek için bazı bölgelerde soğuk hava depoları kurmayı planladığı belirtildi.



STOK DEĞİŞİMLERİ SİSTEME GİRİLECEK

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların (YYT) piyasadaki hareketi takip edilecek. Tarım Bakanlığı'nın tebliğine göre, YYT'lerin ithalatına ilişkin uygunluk yazısı veya belgesi gerekecek. Belge başvurusu, bakanlığın Elektronik Veri İşleme Sistemi (EVİS) üzerinden olacak. İthalatçılar stok değişimlerini, imalatçılar da kullandıkları YYT miktarını EVİS'e girecek.

PERAKENDECİLER DE RAHATSIZ

Fiyat artışlarının marketlerden kaynaklanmadığını belirten sektör temsilcileri, özellikle temel gıdada market kârlarının çok düşük seviyede bulunduğunu belirtiyor. Dünyadaki ayçiçek ve buğday gibi emtia fiyatlarındaki artışa dikkat çekilirken, yurt içi piyasalarda da bunun yansımalarının görüldüğü ifade ediliyor.

"MALİYET ARTIŞI YÜZDE 30'UN ÜZERİNE ÇIKTI"

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı Şemsi Kopuz, bu dönemde gıdadaki fiyat artışlarının tüm dünyanın sorunu olduğunu belirtirken, şunları dile getirdi: "Başta girdi maliyetleri olmak üzere, Kovid-19 nedeniyle yaşanan satış daralmasının yarattığı finansman maliyeti, lojistik, depolama, işçilik, enerji, ambalaj, dağıtım gibi kalemlerde yaşanan artışlarla beraber; et, süt, ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde toplam maliyet artışı yüzde 30'un bile üzerine çıktı. Gıda üretiminin maliyeti bu oranda artarken gıda fiyatlarının sabit kalmasını beklemek yanlış olur."

AMBALAJLARIN FİYATINDA DA ARTIŞ VAR

Gıda ambalajlarındaki artış da fiyata yansıyan unsurlardan. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, şöyle anlattı: "Gıda ambalajları, hammadde nedeniyle yani plastikten petrokimya ürünlerine yukarı gidiş var. Mesela plastikte ihtiyacın sadece yüzde 13'ünü yerli üretiyoruz. Dolayısıyla tüm dünyada artan fiyat bize de direkt yansıyor."