Facebook'tan Müslümanlara sansür!

Facebook'un adı son yıllarda skandallarla anılıyor. Bilindiği üzere Facebook, Cambridge Analytica skandalıyla tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump şiddet içerikli bir paylaşım yapmış ve bu paylaşım Facebook tarafından silinmemişti. Bu durum birçok markanın reklamlarını Facebook'tan çekmesine ve boykot edilmesine neden oldu. Şimdi ise başka bir skandal daha ortaya çıktı.

Sosyal medya devi Facebook'un müslüman kullanıcıların içeriklerine sansür uyguladığı ortaya çıktı. Rapora göre sosyal medya devi başta Filistinli, Keşmirli ve Rohingyalı müslümanlar olmak üzere birçok zulüm gören toplumun kendilerine yönelik şiddeti paylaşmasına sansür uyguladı. Öte yandan bu toplumlara karşı kin ve nefret içeren paylaşımların herhangi bir engelle de karşılaşmaması dikkat çekti. Uzmanlar bu yasakların altında ticari ve politik ilişkiler yattığına vurgu yaptı.

Facebook daha önce de benzer bir tavra imza atmış, Hint ve İsrailli askerlerin Filistinli ve Keşmirlilere uyguladığı şiddetin görüntülerinin yer aldığı hesapları askıya almıştı. Filistinli ve Keşmirli insan hakları aktivistleri, bu hesapların kalıcı olarak silinmesi veya askıya alınması konusunda uzun zamandır şikayetçi.

'FACEBOOK BİR CANAVARA DÖNÜŞTÜ'

Middle East Eye'de yer alan habere göre, "Facebook bir canavara dönüştü, başlangıçta amaçladığı gibi değil" ifadeleri ile durumun ciddiyetine dikkati çeken BM araştırmacısı Yanghee Lee, 2018 yılında sosyal medya platformu Facebook'u Myanmar'daki Rohingya Müslümanlarının soykırımında "hırçınlık, anlaşmazlık ve çatışmaya kışkırtmak" için bir araç olarak kullanıldığını söyledi.

Wall Street Journal tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, savunmasız Müslüman azınlıkların güvenliği ve refahı söz konusu olduğunda, Facebook'un yalnızca kar ve siyaseti düşündüğü, bunları sosyal ve ahlaki sorumluluğun önüne koymakla kalmayıp aynı zamanda belirttiği kullanıcı politikalarının da önüne koyduğunu ortaya çıkardı.