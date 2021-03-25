Facebook: Çinli bilgisayar korsanları Uygurları hedef alıyor

Facebook'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Çinli korsanların, hedef aldıkları kişilerin elektronik cihazlarına gözetleme yapabilecek kötü amaçlı yazılımlar bulaştırmaya çalıştıkları kaydedildi.

Açıklamada, "Özellikle Türkiye, Kazakistan, ABD gibi ülkelerde yaşayan Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur kökenliler ve diğer Müslüman azınlıklar arasındaki aktivistler, gazeteciler ve muhalifler hedef alındı" dendi.

Ayrıca, korsanların, kötü amaçlı yazılımları, Uygurlar arasında popüler bazı haber sitelerinin linklerini taklit etmek yoluyla paylaşarak yaptıklarına dikkat çekildi.

Uygur topluluk üyesi olarak sahte hesap açtılar

Çinli korsanların, hedefledikleri insanlarda güven oluşturarak gönderdikleri kötü amaçlı bağlantılara tıklamaları için Facebook'ta gazeteci, öğrenci, insan hakları savunucusu veya Uygur topluluğunun üyeleriymiş gibi sahte hesaplar oluşturduğu vurgulandı.

"İyi kaynaklara sahip ve ısrarlı bir operasyon özelliği taşıyorlar"

Facebook, söz konusu siber saldırıların sorumlusu olarak direk Çin hükümetine suçlamasa da ilgili bilgisayar korsanlarının "iyi kaynaklara sahip ve ısrarlı bir operasyon özellikleri taşıdığına" işaret etti.