F-35'lerin yüzen karargahı Doğu Akdeniz'e inecek

Yunanistan'ın Fransa'dan almaya karar verdiği 18 Rafale savaş uçağı için resmi anlaşma 25 Ocak 2021 tarihinde imzalanmıştı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Rafale'lar için imzaların atıldığı gün, uçak gemileri olan Charles de Gaulle'yu Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıklamıştı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Fransa'yı yanına çekmek için milyarlarca euro harcayarak 18 adet Rafale jeti alan Atina yönetimi, F-35'ler için de adım atmış, Ege ve Akdeniz'de hava üstünlüğünü ele geçirmek için, ABD'ye niyet mektubu iletmişti.

İNGİLİZLER DE UÇAK GEMİSİ GÖNDERİYOR

Yunan Kathimerini gazetesinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre İngiltere; uçak gemisi Queen Elizabeth'i Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yılı kutlamaları için Haziran ayında Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne gönderecek. Geminin, Doğu Akdeniz'de gerçekleşecek ortak bir tatbikata katılacağı ve Pire Limanı'na da demirleyeceği belirtildi. Kathimerini, Yunanistan'a fırkateyn satmak isteyen İngiltere'nin, yıllar sonra ilk kez uçak gemisi Queen Elizabeth'i Doğu Akdeniz'e gönderdiğine dikkat çekti.

Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο «Queen Elizabeth» https://t.co/LqZnY1GbrM — Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (@Kathimerini_gr) February 5, 2021

F-35'LERİN YÜZEN KARARGAHI

Dikine iniş ve kalkış yapabilen Harrier savaş uçaklarını yavaş yavaş emekli etmeye başlayan İngiliz donanması, bunların yerine ortağı olduğu F-35 uçaklarının "B" yani donanma versiyonunu envantere sokmaya başladı. İngiliz donanmasının baş tacı HMS Queen Elizabeth, şu anda F-35'lerin ana karargahı konumunda.

YUNANİSTAN'IN SİLAHLANMA PROGRAMI

2020 Eylül'ünde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, 11,5 milyar euroluk savunma programıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonun hedeflendiğini açıklamıştı. Bu program kapsamında, 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafale alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümetinin F-35 alımı isteği de var. Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin beş yıl içinde orduya alınması öngörülüyor.