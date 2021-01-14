F-35 uçaklarında yüzlerce hata tespit edildi

Türkiye ile ABD arasındaki ihtilaf konularından biri olan F-35 savaş uçakları hakkında Bloomberg'den sarsıcı bir iddia geldi. Pentagon'a dayandırılan iddiaya göre 5'inci nesil savaş uçaklarında 871 adet aviyonik ve muharebe kabiliyetlerine zarar verebilecek hataların tespit edildiği söylendi.

2018'DE 941 KUSUR TESPİT EDİLDİ

Bloomberg'in ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Test ve Değerlendirme Ofisi'ndenRobert Behler'e dayandırdığı haberine göre ABD'nin mevcuttaki en pahalı silahı olan F-35'lerde 871 kusur tespit edildi.

F-35 programı test birimi direktörü Beler, hataların birçoğunun Nisan 2018'de tamamlanan geliştirme ve tanıtım aşamalarından önce tespit edildiğini söyleyerek o dönemde 941 kusur olduğunu kaydetti.

YAZILIM VE DONANIM İLE İLGİLİ CİDDİ SORUNLAR

Bloomberg, şu anda uçakta 871 hata bulunduğunu ve bunun geçen seneye kıyasla sadece 2 hatanın ortadan kaldırıldığı anlamına geldiğini belirterek "Kusurlar, uçağın yazılımı ve donanımıyla alakalı. 10 kusur, pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek ve askeri operasyonların verimliliğini düşürebilecek kusurlar gibi birinci kategorideki potansiyel ciddi sorunlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Bloomberg, "F-35'lerin Rusya ve Çin'in oluşturduğu sert tehditler karşısında uçağın muharebe kapasitesinin doğrulanması için gereken imitasyon tatbikatlarına katılması gerekiyor. Ancak bunun ardından F-35'lerin seri üretimine geçilebilir" diye ekledi.

GELİŞTİRME SÜRECİNDEN BERİ DEVAM EDİYOR

Kasım 2019'da ABD Savunma Bakanlığı Test ve Değerlendirme Ofisi'nin F-35'e ilişkin raporunda, 873 hata tespit edildiği ve bunların 576'sının uçağı geliştirme sürecinden beri devam ettiği belirtilmişti.

20 yılı aşkın süredir geliştirilmekte olan F-35 uçağı, son birkaç yıldır sınırlı görevler icra edebiliyor.