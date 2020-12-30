F-16'lar Akdeniz semalarında!
Milli Savunma Bakanlığı, 1 havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı, 2 adet F-4, 2 adet F-16 ve 1 adet KC-135R tanker uçağının katılımıyla Doğu Akdeniz Eğitim Görevi icra edildiğini duyurdu.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Doğu Akdeniz semalarında eğitim görevi icra eden ekibe bizzat katıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre, 1 HİK, 2 F-4, 2 F-16 ve 1KC-135R tanker uçağının katılımıyla Doğu Akdeniz eğitim görevi icra edildi.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz de eğitim görevinde uçuşa bizzat iştirak etti.
Ayrıca görev sırasında havadan yakıt ikmal eğitimi de yapıldı.
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