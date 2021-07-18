F-16'da sekizinci uçak teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri tüm hızıyla devam ediyor. F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-3 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik" ifadeleri kullanıldı.