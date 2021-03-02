Ezidi çocuk internetten satışa çıkarılmış

Ankara’da geçen hafta polis operasyonuyla bir IŞİD’linin evinden kurtarılan yedi yaşındaki kız çocuğunun derin internetten satışa çıkarıldığı öğrenildi. Derin internetteki satış odasında çocuğun boydan bir fotoğrafıyla birlikte Kürtçe ve Arapça “satılığa çıkarıldığı” ilanı yayınlandı. 'Satılık' ilanı salı günü yayınlandı, polis çocuğun ailesi olduğunu belirterek en yüksek fiyatı vererek alıcı gibi davrandı ve çarşamba günü sabaha karşı Keçiören’de tutulduğu eve baskın gerçekleştirerek çocuğu kurtardı. Çocuk Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine teslim edilirken onu rehin tutan IŞİD şüphelisi ise Ankara TEM ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KADIN VE ÇOCUKLAR DERİN İNTERNETTE SATILIYOR

IŞİD’in 2014 katliamı sırasında binlerce Ezidi öldürüldü, binlerce kadın ve çocuk kaçırıldı. Kaçırılan kadınlar ve çocuklar cihatçıların cinsel istismarına uğradı. Binlerce kadın tecavüz sonucu hamile kaldı ve cihatçıların çocuklarını dünyaya getirdi. Kadın ve çocuklar ayrıca Irak ve Suriye’de kurulan köle pazarlarında ve derin internette açık artırmayla satışa çıkarıldı.

KÜRTÇE VE ARAPÇA SATILIK İLANI VERİLDİ

Ezidi kız çocuğunun kurtarılmasına ilişkin ayrıntılar da netleşmeye başladı. Gazete Duvar’ın edindiği bilgilere göre, çocuğun boydan bir fotoğrafı geçen hafta Kürtçe ve Arapça bir satılık ilanı ile derin internete konuldu. İlanda satış için bir fiyat belirtilmedi ancak "ailesi satın almak isterse pazarlığa tabii olduğu" ifade edildi. Çocuk pornosu, uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti, insan ticareti gibi karanlık işler, pazarlık ve satışların gerçekleştiği “derin internet” güvenlik güçlerince de yakından takip ediliyor.

KÖLE PAZARINDA FOTOĞRAFI SADECE BEŞ DAKİKA KALDI

Ezidi kız çocuğunun fotoğrafı geçen hafta salı günü IŞİD’in kullandığı odalardan birindeki “köle pazarına” konuldu. Irak’ta Ezidileri Kurtarma Komisyonu’nda görevli olan ve yakınlarını bulmak için “derin interneti” sürekli takip eden Ezidi Cemaati’nden isimler “kız çocuğunun fotoğrafının derin internette sadece beş dakika kaldığını” ifade etti. Çocuğun fotoğrafının konulduğu dakikalarda Ankara TEM ekipleri de derin internette köle pazarını takipteydi ve çocuğun ailesiymiş gibi yaparak pazarlığa başladı. Sonunda da çocuğu satın aldı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Derin internetteki “köle pazarında” satışı gerçekleştirilen kadın ya da kız çocukları IŞİD’in güvenli aracıları vasıtasıyla belirlenen bir noktada ailelere teslim ediliyor. Polis bu süreçte siber suçlar birimiyle de ortaklaşa hareket ederek Ezidi kız çocuğun bulunduğu evi tespit etti. TEM ve MİT ekipleri geçen çarşamba sabaha karşı Keçiören’deki eve baskın gerçekleştirdi ve çocuk kurtarıldı.

AİLESİ BULUNAMADI, FOTOĞRAFLARI GÖNDERİLDİ

Çocuğun fotoğrafı şu anda Erbil ve Duhok’ta bulunan Kayıp Ezidileri Bulma Komisyonu’nda bulunuyor ve aynı zamanda Ezidilerin yoğunlukla yaşadığı Berlin, Avustralya ve Kanada’daki cemaat ileri gelenlerine iletildi. Ancak henüz kimliği, ailesi ve yakınları tespit edilemedi.

Çocuğun anne ve babası ile yakınlarının IŞİD tarafından 2014'teki Şengal Katliamı sırasında öldürülmüş olmaları da ihtimaller arasında. Ankara Emniyeti’nin açıklamasında yedi yaşında olduğu belirtilen çocuğu 2014 sonrasında Türkiye’ye kaçırılmış olduğu dikkate alındığında kendisinin geçmişine, ailesine ve yakınlarına dair bilgi verebilmesinin mümkün olmadığı düşünülüyor. Ezidi kız çocuğunun kimlik bilgilerine Ezidi cemaati gibi Türkiye resmi makamları ulaşamadı. Irak vatandaşı çocuğun kimlik ve aile bilgilerine ulaşılabilmesi için halen gözaltında bulunan IŞİD’linin sorgu sırasında verdiği/vereceği bilgiler önemli olacak.

ANKARA’DA DÖRT KADIN AİLELERİNCE KURTARILMIŞTI

Son iki yıl içinde dört Ezidi kadın Ankara Keçiören ve Sincan’da tutuldukları evlerde IŞİD tarafından derin internette satışa çıkarıldı. Derin internetteki “köle pazarında” fotoğrafları konulan kadınların aileleri açık arttırmaya katılıp yakınlarını satın alarak Türkiye’den çıkardı. 2017 yılında da IŞİD’liler tarafından biri beş diğeri yedi yaşındaki iki kardeş Kırşehir’e kaçırılmıştı. Çocuklar Kırşehir polisinin dikkati sayesinde IŞİD’li aileden alınarak çocuk yuvasına yerleştirilmişti.

Kaynak: Duvar/ Hale Gönültaş