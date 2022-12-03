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Eyüpsultan'da servis minibüsü devrildi

İstanbul Eyüpsultan'da, havalimanına yolcu taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

Kemerburgaz yolu İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen, Bayram S. idaresindeki 34 FLA 044 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildikten sonra yol kenarındaki toprak alana savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Minibüs şoförü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, devrilen araç çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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