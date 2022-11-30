EYT ve asgari ücret zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 18.15’te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelecek. Görüşmede EYT ve asgari ücret konusu masaya yatırılacak.
Beştepe'de bu akşam saat 18:15'te Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretin masaya yatırılacağı bir üçlü toplantıya ev sahipliği yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi kabul edecek.
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