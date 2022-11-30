EYT ve asgari ücret zirvesi

Beştepe'de bu akşam saat 18:15'te Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretin masaya yatırılacağı bir üçlü toplantıya ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi kabul edecek.