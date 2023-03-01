EYT düzenlemesi yasalaştı! EYT başvuru süreci nasıl yapılacak?
TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kabul edildi. Başvuru süreci ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak. İşte EYT başvurusuyla ilgili detaylar!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Genel Kurul'a katılan 395 milletvekilinin tümü teklifin kabulü yönünde oy kullandı.
Teklifin birinci maddesi üzerinde, AK Parti ve MHP'nin ortak önergesi kabul edildi.
Buna göre, işverenin sosyal güvenlik destek priminden yararlanması için emekli ve yaşlılık aylığı bağlananların tekrar işe başlatılması için öngörülen 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı.
EYT'den kaç kişi yararlanacak?
Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Başvuru süreci ise düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından başlayacak.
EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?
EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.
Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.
İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı kazanılmış olacak.