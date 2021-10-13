Eylül ayı konut satış istatistikleri açıklandı

Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,6 artarak 147 bin 143 oldu. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 14 bin 218 konut satışı ve %9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve %6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkari, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

Konut satışı, Eylül 2021

KONUT SATIŞLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE YÜZDE 18.3 AZALDI

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,3 azalışla 949 bin 138 olarak gerçekleşti.

Konut satış sayısı, Eylül 2021

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 29 BİN 759 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,4 azalış göstererek 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %20,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,3 azalışla 181 bin 855 oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 117 BİN 384 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,0 artarak 117 bin 384 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %79,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,6 artışla 767 bin 283 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 43 BİN 967 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,3 artarak 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %29,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 azalışla 287 bin 156 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 103 BİN 176 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 artış göstererek 103 bin 176 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %70,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,5 azalışla 661 bin 982 olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışı, Eylül 2021

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,2 artarak 37 bin 479 oldu.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI İRAN VATANDAŞLARINA YAPILDI

Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye'den bin 323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konut ile Irak, 540 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Uyruklara göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Eylül 2021