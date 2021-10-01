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Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş, "İhracatımızı ekonomimizin lokomotifi olmaya devam ediyor. 20.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 milyar doları aştık." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş, "İhracatımızı ekonomimizin lokomotifi olmaya devam ediyor. 20.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 20 milyar doları aştık." dedi.

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