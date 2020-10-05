Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Eylül ayında Tüketici Fiyatları (TÜFE) bir önceki aya göre, aylık yüzde 0,97 oranında arttı

TÜİK’in açıklaması şöyle…

Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2020: Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.