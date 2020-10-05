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Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2020 dönemi aylık enflasyon rakamlarını açıkladı.

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Eylül ayında Tüketici Fiyatları (TÜFE) bir önceki aya göre, aylık yüzde 0,97 oranında arttı

TÜİK’in açıklaması şöyle…

Tüketici Fiyat Endeksi, Eylül 2020: Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.

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