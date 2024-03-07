Eylem Tok'un oğlu hakkında kırmızı bülten kararı!

Gündemi sarsan olayın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün akşam canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Eyüpsultan'daki kazayla ilgili konuşan Bakan Tunç, Mısır'a kaçan sürücü için kırmızı bülten çıkarıldığını ifade etti.

"Annesiyle ilgili de süreç başladı"

Mısır'la irtibat halinde olduklarını belirten Bakan Tunç, "Sanığın Mısır'dan iadesini talep edeceğimiz süreç başladı. Annesiyle ilgili de süreç başladı." ifadelerini kullandı.