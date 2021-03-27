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Eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda yakalanan teröristin eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, DEAŞ üyesi M.Ç'nin kente geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Eylem hazırlığı yaptığı belirlenen M.Ç, özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda saklandığı evde yakalandı.

Fotoğraf: AA

Şüphelinin evinde yapılan aramada aralarında patlayıcı yapımına ilişkin bilgilerin de bulunduğu dijital belgeler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

M.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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