Evlerinde bir haftada 5 kez yangın çıktı

Yaşay Dadaylı'nın oğlu Ahmet Dadaylı da ellerinde hortumla gezdiklerini anlatarak, "Aşağıdaki odalara, ahıra, yanan samanlığın etrafına bakıyorum. Duramıyorum, 5 dakika sonra tekrar dolaşıyorum. Acaba aşağı mı yukarı mı yanacak diye elimde hortumla dolaşıyorum. Samanlığım, ahırım, odadaki eşyalarım yandı. Üstümdeki kıyafete kadar komşular verdi. Odalarda üç beş çekyat kaldı, onu da indirdik." diye konuştu.