Evlerinde bir haftada 5 kez yangın çıktı
Kastamonu'da yaşayan bir ailenin evinde bir haftada 5 kez yangın çıktı. Aile yangınlardan artakalan eşyaları zarar görmesin diye sokağa taşıdı. Dadaylı ailesi üyeleri nöbetleşerek uyuduklarını söyledi.
Kurusaray köyünde Yaşar Dadaylı'ya ait iki katlı betonarme evin farklı odaları ile samanlığında 27 Ekim'den bu yana çıkan 5 yangın, aile fertlerince söndürüldü.
Yangınların evde hasara neden olmasının ardından köy meydanında bulunan yangın musluğundan eve hat çekildi. Aile üyeleri, yeniden yangın çıkma ihtimaline karşı nöbetleşe uyumaya başladı.
Yaşar Dadaylı, gazetecilere, yangınları, küçük çapta olması nedeniyle kendi imkanlarıyla söndürdüklerini söyledi.
Yangınların neden çıktığını bilmediklerini dile getiren Dadaylı, "Bir oda yanmaya başlıyor, söndürüyoruz. Orada yangın biter bitmez başka bir odada başlıyor. Çekyatlarımız, eşyalarımız, ahırımız yandı. Bir odada çok sayıda eşyamız yandı. Kalan eşyalarımızı, komşularımızla, yanmasın diye dışarı çıkardık." dedi.
Geceleri uyuyamadıklarını belirten Dadaylı, "Bu evde kalacağız ama uyumadan kalacağız. Zaten dün gece uyumadık, nöbetleşe yattık. Bu evde 6 kişi yaşıyoruz, korku içerisindeyiz, ne yapacağımızı şaşırdık. Bu olay nedeniyle hiç kimseden şüphelenmiyorum. Çekyatların alt kısmından yanıyor, kimden şüpheleneyim?" ifadelerini kullandı.
Yaşay Dadaylı'nın oğlu Ahmet Dadaylı da ellerinde hortumla gezdiklerini anlatarak, "Aşağıdaki odalara, ahıra, yanan samanlığın etrafına bakıyorum. Duramıyorum, 5 dakika sonra tekrar dolaşıyorum. Acaba aşağı mı yukarı mı yanacak diye elimde hortumla dolaşıyorum. Samanlığım, ahırım, odadaki eşyalarım yandı. Üstümdeki kıyafete kadar komşular verdi. Odalarda üç beş çekyat kaldı, onu da indirdik." diye konuştu.