Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 505'inci gününde sürüyor. Bingöl'den 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı için gelen anne Saniye ve baba Musa Güler de oturma eylemine dahil oldu.

Edebiyat öğrencisiydi



Anne Güler, kızı Sevda'nın Ankara'da üniversitede Edebiyat bölümünde okuduğu dönemde kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Kızından 5 yıldır haber alamadıklarını ifade eden Güler, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

"HDP'den dolayı bu haldeyiz"



Güler, "Çocuğumu HDP'den istiyorum. Onlardan dolayı bu haldeyiz. Onlar sebep oldu. Evladımı almadan buradan gitmek istemiyorum. Kızımın gelmesini bekliyorum." dedi.

Güler, "Kızım HDP ve terör örgütü PKK tarafından kandırılarak götürüldü. Kızım sesimi duyuyorsa teslim olsun. HDP ve PKK bu halka zulüm yapmıştır. Ailelerden çocuklarını onlar ayırdı. Halkın çocuklarını kandırıp, dağa yönlendiriyorlar. Bu nedenle onları sorumlu görüyorum ve kızımı onlardan istiyorum. Kızımı nasıl götürmüşlerse, geri getirsinler. Getirene kadar da buradan ayrılmayacağım." ifadelerini kullandı.