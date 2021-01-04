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Evlat nöbetine 1 aile daha katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Anneleri'nin sayısının yeni yılda da yükseldiğini açıkladı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi yeni yılda da devam ediyor.

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerin birçoğu evladına kavuşurken diğer yandan umutlu bekleyişe yeni aileler de katılıyor.

184 AİLE OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün gece Twitter hesabından yaptığı açıklamada Diyarbakır Anneleri'nin sayısının 2021 yılında 184'e çıktığını ifade etti.

Bakan Soylu, yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır Anneleri 2021'de de mücadelelerine devam ediyor... 184'üncü aile oldu... Bütün yüreğimiz sizinle" ifadelerini kaydetti.

İYİ PARTİ'YE GÖRE POLİTİK

Geçtiğimiz gün İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, eylemde olan anneleri İyi Parti'nin neden ziyaret etmediği sorusuna "politik gördükleri için" gitmediğini savunarak yanıt verdi.

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