Evde çıkan yangında 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Ulus Mahallesi 2155 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın üst katındaki dubleks dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Elif (8), Hiranur (7), Alperen (4) ve anneleri Büşra Ç. yoğun dumandan etkilendi.

Kendi imkanlarıyla dışarı çıkan anne ve çocukları, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evde hasar oluştu.