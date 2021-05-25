Eurovision birincisi İtalya’nın solisti uyuşturucu suçlamasından aklandı

Eurovision yayıncı kuruluşu (EBU), solist Damiano David’in yaptırdığı test sonucunun negatif çıktığını duyurdu. EBU tarafından yapılan açıklamada kamera görüntülerinin incelenmesi dahil kendilerinin yaptığı kontrollerin sonucunun da bu yönde olduğunu belirtildi ve “Meseleyi kapanmış addediyoruz” denildi.

Eurovision’ın açıklamasında ayrıca, “Doğru olmayan spekülasyonların yol açtığı sahte haberlerin, etkinliğin ruhunu ve sonucunu gölgelemiş olmasından ve grubu haksız yere etkilemesinden endişe duyuyoruz” denildi.

Uyuşturucu iddiası, geçen Cumartesi akşamı yapılan Eurovision finali sırasında oylama sonuçları beklenirken ekranlara yansıyan bir görüntü üzerine ortaya atılmıştı.

KOKAİN İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Måneskin grubunun solistinin sevinç gösterisi yaparken başını önündeki sehpaya eğdiği birkaç saniyelik görüntü sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından “Kokain çekiyor” şeklinde yorumlanmıştı.

Bu iddianın gittikçe yayılması üzerine yarışma sonrası düzenlenen basın toplantısında bir gazeteci solist Damiano David’e bu konuda bir soru sormuş, David iddiayı yalanlamıştı.

“Uyuşturucu kullanmıyorum, lütfen böyle bir şey söylemeyin” diyen David şüpheleri gidermek için gönüllü olarak uyuşturucu testi yaptıracağını açıklamış, grubun bas gitaristi Victoria De Angelis de, “Asla uyuşturucu kullanmadık, hele ki canlı yayın sırasında! Uyuşturucuya karşıyız” demişti.

YENİ BİR ZİDANE-MATERAZZİ VAKASI

İtalyan basını, kokain iddiasının sosyal medyada ağırlıkla Fransa’dan kullanıcılar tarafından desteklenmesi ve yayılmasına da dikkat çekti.

İtalyan basını ve sosyal medya kullanıcıları bu hadiseyi, 2006 Dünya Kupası’nda İtalya ile Fransa arasında oynanan final maçında Zinedine Zidane ve Marco Materazzi arasında yaşanan gerginliğe ve Zidane’ın Materazzi’ye kafa atmasına da benzetti.

İtalya-Fransa çekişmesinin Eurovision’a yansımasına, siyaset dünyası da dahil oldu.

Aşırı sağcı İtalya‘nın Kardeşleri partisi lideri Giorgia Meloni sosyal medyada, “Fransa, Maneskin’in zaferini hazmedemiyor mu?” yazılı bir mesaj paylaştı. Meloni, “Fransa tarafından, Maneskin’e karşı sürreal açıklamalar okudum… Sportmen şekilde kaybetmeyi öğrensinler” dedi.

Fransa Eurovision’da 499 puanla, 524 puan alan İtalya’nın ardından ikinci olmuştu.