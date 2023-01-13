Dolar karşısında kaybeden para birimleri belirlendi.

Dolar ve euro karşısındaki değer kaybı süren TL'nin 2022 yılında en çok değer kaybeden 3. para birimi olduğu ortaya çıktı. Ekonomim'den Talip Aktaş'ın haberine göre, dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi yüzde 69,1 ile Arjantin Peso'su oldu. İkinci sırada yüzde 56,9'luk değer kaybıyla Mısır Lirası yer aldı. Üçüncü sırada yer alan TL'nin ardından, yüzde 26,8 ile Pakistan Rupisi ve yüzde 21 düşüşle Bangladeş Takası sıralandı.

2022’ye 13 lira seviyesinde başlayan dolar/TL, yılı 18,7 seviyesinde tamamladı. Dolar ilk 6 aylık dönemde yüzde 25’ten fazla değer kazanırken, izleyen ikinci 6 aydaki artış ise yüzde 3’ün altında tutuldu.

TL, geçen yılın tamamında dolar dışındaki birçok para birimine karşı da değer yitirdi. TL’ye karşı Euro yüzde 36, Sterlin yüzde 26, Yuan yüzde 29, Yen yüzde 23 ve İsviçre Frangı da yüzde 50 değer kazandı. Diğer yandan savaş halindeki iki ülkeden Rus Rublesi’nin TL karşısındaki değer artışı yüzde 55, Ukrayna’nın para birimi Grivna’nın artışı ise yüzde 4 seviyesinde gerçekleşti.

Ve üç komşu ülke ile Afrika’dan iki ülke parası… TL, Irak Dinarı’na karşı yüzde 30, İran Riyali’ne karşı yüzde 29 ve Bulgar Levası’na karşı yüzde 24 değer kaybetti. Njierya Nairası’na karşı kayıp yüzde 22, Günay Afrika Randı’na karşı kayıp da yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti.