Etiyopya'dan Sudan'a kaçan sığınmacıların sayısı 36 bini aştı

Sudan’ın mülteci komisyonundan çarşamba günü yapılan açıklamada, kanlı Tigray çatışmaların devam ettiği ve bu çatışmalardan kaçarak Sudan’a sığınanların 36 bini aştığı ifade edildi.

Komisyonun Başkanı Abdullah Süleyman, AFP’’ye verdiği röportajda “An itibariyle Sudan’a ulaşan mültecilerin sayısı 36 bini aştı” dedi ve Sudan’a bağlı Gedaref vilayetindeki Um Tineta kentinde bu mülteci akışı nedeniyle yeni bir kamp inşa edileceğini de ekledi.

Tigray'daki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in, Tigray’a yönelik askeri operasyon başlatıldığını ilan ettiği 4 Kasım tarihinden bu yana bölge kanlı çatışmalara sahne olmaktadır.

Abiy, 2018 yılında başbakanlık makamına gelmeden önceki yaklaşık 30 yıl boyunca Etiyopya siyasetini domine eden Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile ülkedeki federal hükümet arasında uzun süredir devam eden gerginlik son dönemde keskin bir artış yaşamaktaydı.

"Yüzlerce kişi hayatını kaybetti"

Henüz yeni başlamasına rağmen TPLF ile federal hükümet arasında devam eden çatışmalarda şu ana kadar yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce insan da Etiyopya'nın kuzey sınırlarını geçerek Sudan’a iltica etti.

Süleyman, insani yardım faaliyetleri çalışanlarından müteşekkil grupların, yeni mülteci kampını kurmak üzere Gedaref’e sevk edildiğini söyledi.

Süleyman ayrıca, Sudan’ın doğusundaki Kassala gibi vilayetlerle de iletişim halinde olduklarını ve gerek duyulması halinde daha fazla mülteci kampının inşa edilmesi için tahsis edilecek yerler hususunda çalıştıklarını da ekledi.

“Eğer durum kötüleşmeye devam ederse Gezira ve Sennar vilayetlerinde de kamplar açmak zorunda kalacağız.”

Kaynak: Mepa News