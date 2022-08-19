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Etiyopya Hava Yolları uçağının iki pilotu da uyuyakaldı

Etiyopya Hava Yolları uçağının uyuyakalan iki pilotu, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı.

The Aviation Herald'ın haberine göre, Hartum-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737-800 model uçağın pilotları uyuyakalınca Addis Ababa'ya yaklaşık 25 dakika geç iniş yapmak zorunda kaldı.

Hava trafik kontrolörleri defalarca pilotlara ulaşmaya çalışsa da iletişim kurmayı başaramadı.

Pilotlar, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı.

Hava yolu şirketi konuya ilişkin açıklama yapmadı.

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