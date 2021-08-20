Estonya’nın mülteci açıklaması tepki çekti

Estonya hükümetinin Afganistan'dan 30 mülteci alacaklarına ilişkin açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu.

Ssoyal medya kullanıcılarının bazıları kararın şaka olduğunu düşündü ve haber sitelerini araştırıp açıklamanın doğru olduğunu buldu.

"Utanç verici"

Kullanıcılar "Estonya bu çok fazla", "Estonya mülteci sorununu tek başına çözmeye karar vermiş", "Yıllık 2,5 kişi eder, yapabileceğinizin en iyisi bu mu?" "Estonya bizimle dalga mı geçiyor? Utanç verici" yorumları yaptılar.

Başbakan Kaja Kallas'ın, "Estonya'nın Afganistan'daki yardım programlarına dahil olan ve böylece Afgan kadınları ve gençleri için daha iyi kalkınma fırsatları sunanlara yardım etmeye odaklanacağız" açıklamasının ardından sadece 30 Afgan mülteciyi kabul edeceklerini belirtmesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Hükümet, ülkeye kabul edilecek 20 kişinin Estonya için çalışanlar ve aileleri olacağını, 10 kişinin ise NATO ve Avrupa Birliği’yle çalışanlar olacağını açıkladı. Bu durum sosyal medya kanallarında pek çok kişinin eleştirilerine yol açtı.