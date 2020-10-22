Estonya İçişleri Bakanı: "Eşcinseller İsveç'e gitsin, ülkemiz ahlak olmadan yaşayamaz"

Estonya'nın İçişleri bakanı ve iktidardaki popülist Estonya Muhafazakar Halk Partisi'nin (EKRE) liderlerinden biri olan Mart Helme, Deutsche Welle'ye verdiği bir röportajda eşcinsellere karşı tutumunun dostça olmadığını ve Estonyalı eşcinsellerin İsveç'e gitmesinin istediğini belirtti.

REFERANDUM ÖNERİSİ

Alman Deutsche Welle (DW) kanalına röportaj veren Helme'nin partisi 2021'de Estonya'da evlilik tanımıyla ilgili bir referandum düzenleme önerisinde bulunacak. EKRE partisi anayasada evliliğin bir erkek ve bir kadının birlikteliği olarak tanımlanmasını istiyor.

ESTONYA AHLAK OLMADAN YAŞAYAMAZ

Helme DW'ye verdiği röportajda “Bu [referandum] bütün ülke için önemlidir, çünkü evlilik olmazsa, kadın ve erkek çocuk sahibi olmazsa gelecek olamaz. Bu herkes için çok açık ve cevabımız çok basit. Mevzuatta açıkça ve net bir şekilde belirtmekten yanayız: evlilik bir kadın ve bir erkek arasındaki bir birliktir ve işte bu kadar ” ifadelerini kullandı.

İSVEÇ'E GİDEBİLİRLER

"Devletin yaşamasını istiyoruz ama çocuksuz ve ahlaksız yaşayamaz ” diyen Helme, "Bırakın İsveç'e koşsunlar. Orada, onlara daha nazik bakıyorlar...Biz onlara düşmanız" şeklinde konuştu.