Esrarengiz ışık hüzmesine ilişkin TUA'dan açıklama geldi!

Ağrı’nın Patnos ilçesinde gökyüzünde vatandaşları tedirgin eden görüntü oluşmuştu.

İddialara göre, Cuma günü akşam saatlerinde Ağrı’nın Patnos ilçesinde yerden gökyüzüne doğru uzanan esrarengiz bir ışık hüzmesi gören vatandaş o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Yerden göğe doğru uzanan ışık hüzmesi hakkında Türkiye Uzay Ajansı açıklama yaptı.

TUA, yerde bulunan bir kaynaktan çıkıyormuş gibi görünen olayın ''ışık sütunu'' olduğunu duyurdu.



Yapılan açıklamada, ''Ağrı Patnos'ta geçtiğimiz günlerde görüntülenen ışık hüzmesinin, herhangi bir ekstrem doğa olayıyla ilgisi bulunmamaktadır.'' denildi.