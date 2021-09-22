AjansHaber.com.tr Gündem Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili flaş gelişme

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili flaş gelişme

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G ile Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edildi.

Ankara'da, Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, olay gecesi evde bulunan Ümitcan Uygun, Dilan C., Furkan G ile Hankulu’nun kanında uyuşturucu madde tespit edildi. Hankulu’nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için, soruşturma dosyası İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erzincan'da 16 göçmen yakalandı
İstanbul Boğazı'ndaki selamlama uçuşu
İstanbul Havalimanı'na "Yılın Havalimanı" Ödülü
Oyuncu Uğur Arda Aydın hapis cezasına çarptırıldı
Gözler FED kararında
Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlatıldı