Esnek çalışma düzenlemesinde 2 madde geri çekiliyor

Koronavirüs vakasının artmasından sonra hayata geçirilen esnek çalışma düzenlemesinde tartışma yaratan 2 madde geri çekiliyor. Bunlardan biri 25 yaşını doldurmayan veya elli ve üzeri yaşta olan işçilerle yapılacak belirli süreli iş sözleşmelerinin 2 yıla kadar koşulsuz yapılabilmesini düzenleyen madde.

Maddenin gerekçesi olarak bu yaş gruplarında olanların istihdam piyasasına girişlerinin daha kolay hale getirilmesi oldu.

Teklifteki maddelerden bir diğerinin ise 25 yaş altı olup 10 günden az çalışma günü olanlara yönelik düzenleme olduğu ifade edildi.

Sendikalar; çalışanların kıdem ve ihbar tazminatıyla işe iade davası hükümlerinden yaralanmadığı için buna şiddetle karşı çıkıyordu.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Ali Yerlikaya, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar ise evden çalışabilecek. Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı” demişti.