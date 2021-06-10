Esnafa yapılacak hibe desteği ödemeleri bugün başlıyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa ödemelerin bugün başlayacağını açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hibe desteğine başvuran esnafımıza ödemelere başlıyoruz" dedi.
Muş, esnaflara, iki ayrı grup halinde 3 bin Lira ve 5 bin Lira olarak yapılacak hibe desteği ödemesinin, başvuru sıralaması dikkate alınarak gerçekleştirileceğini söyledi.
Muş, ödemelerin, esnafın başvuru sırasında Ticaret Bakanlığı'na bildirdiği banka hesaplarına yapılacağını da belirtti.
Hibe desteği kapsamında 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara, toplam 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak.
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