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Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını ifade etti.

Bakan Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz.

3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır.

Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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