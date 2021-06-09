Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hibe desteğine başvuran esnafa yarından itibaren ödemelere başlayacaklarını ifade etti.
Bakan Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;
"Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz.
3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır.
Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.
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