Esnafa hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Bakan Mehmet Muş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz.

3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır.

Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.