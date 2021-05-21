AjansHaber.com.tr Ekonomi Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de

Koronavirüs salgınından etkilenen esnafa yönelik hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren esnaf ve sanatkara toplamda 4 milyar 662 milyon liralık hibe verilecek.

Esnafa hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.

5 bin ve 3 bin liralık hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 itibariyle gelir vergisi mükellefi olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kullanıcı bilgileri sızdırıldı
Akaryakıtta ÖTV zammı
İşte hibe alabilecek işletmeler
Türkiye'den satın alacaklar
Aselsan dev sözleşme imzaladı
Gram altın 6 ayın zirvesine ulaştı
Fiyat İstikrarı Kurulu geliyor