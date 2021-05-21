Esnafa hibe desteği kararı Resmi Gazete'de
Koronavirüs salgınından etkilenen esnafa yönelik hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Salgın tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara veren esnaf ve sanatkara toplamda 4 milyar 662 milyon liralık hibe verilecek.
Esnafa hibe desteği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Destekten, salgın sebebiyle işlerine ara veren 1,5 milyona yakın esnaf ve sanatkar yararlanacak. Destek kapsamında 4 milyar 662 milyon lira hibe ödenecek.
5 bin ve 3 bin liralık hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 itibariyle gelir vergisi mükellefi olan esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecek.
Yorumlar