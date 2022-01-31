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Eskişehir'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, biri 6 yıl 3 ay, diğeri 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edilen ve cezaları kesinleşen 2 firarinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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