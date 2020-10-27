Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş hayatını kaybetti

Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitirdi.

DSP-MHP-ANAP Koalisyon Hükümeti'nde Sağlık Bakanı olan Durmuş, 5 Ağustos 1947'de Çankırı'da doğdu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Osman Durmuş, aynı fakültenin Anatomi Ana Bilim Dalı'nda uzmanlık eğitimi yaptı ve Ankara Hastanesinde Genel Cerrahi İhtisası'nı tamamladı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapan Durmuş, 1990'da doçent, 2003 yılında profesör oldu. Ulusal ve uluslararası yayınlarda yaklaşık 60 makalesi yayımlanan Durmuş, MHP'den Kırıkkale Milletvekilliği yaptı.

57'nci Hükümet'te Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Osman Durmuş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

"5 gündür yoğun bakım servisinde tedavisine devam ediliyordu"

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Ekim'de hastanenin acil servisine getirilen Durmuş'a gerekli tıbbi değerlendirme sonrası beyin kanaması teşhisinin konulduğunu belirtti.

Yoğun bakım servisinde tedavisi 5 gündür devam eden Durmuş'un çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiğini bildiren Yörübulut, Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.

TBMM Başkanı Şentop'tan, vefat eden Osman Durmuş için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için taziye mesajı yayınladı.

Şentop, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "57. Hükümet'te Sağlık Bakanı olarak görev yapan, Kırıkkale Milletvekili olarak Yüce Meclisimizde değerli çalışmalara imza atan Osman Durmuş'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı, paylaşımında ayrıca Romanya'da Dobruca bölgesi Gürgenli köyünden, Türkçe ders kitapları yazarı, Kuran-ı Kerim'in Rumence tercümesini hazırlayan Rumeli'nin önemli Türkolog ve tarihçisi Mustafa Ali Mehmet'in vefat ettiğini dile getirerek, merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, geçirdiği beyin kanaması sonucu 73 yaşında yaşamını yitiren eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eski Sağlık Bakanlarından Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Osman Durmuş için başsağlığı diledi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir tedavisi devam eden Sağlık Eski Bakanımız, kıymetli meslektaşım Dr. Osman Durmuş Bey maalesef aramızdan ayrıldı. Kendisine sonsuz rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

MHP'den Osman Durmuş için başsağlığı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş için taziye mesajı paylaştı.

MHP'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören 21. Dönem Milletvekilimiz ve eski Sağlık Bakanımız Osman Durmuş Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.