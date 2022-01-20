Eski Papa, kilisedeki taciz skandalını örtbas etmekle suçlanıyor

Münih Başpiskoposluğunda davayla ilgili hazırlanan rapor açıklandı.

Raporda tacizle suçlanan din adamlarıyla ilgili işlem yapmamakla suçlanan ve 1977-1982 arasında Münih Başpiskoposu olarak görev yapan 16. Benediktus'un iddiaları kesinlikle reddettiği ancak uzmanların bunu inandırıcı bulmadığı belirtildi.

Gerçek ismi Joseph Ratzinger olan eski Vatikan Devlet Başkanı Papa 16. Benediktus'un yanı sıra raporda kilisenin diğer üst düzey isimleri de suçlanıyor.

Raporda Almanya'nın Münih Başpiskoposu Kardinal Marx, taciz skandalı karşısında harekete geçmemekle, Münih ve Freising eski Başpiskoposu Kardinal Friedrich Wetter, 21 cinsel istismar davasında görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

497 taciz vakası

Münih'teki bir hukuk firmasının uzmanlarınca hazırlanan raporda 1945-2019 yılları arasında kilisede 497 taciz vakası yaşandığı, taciz iddialarına rağmen rahip ve diyakozların kilisede görev yapmasına izin verildiği belirtildi. Rapora göre mağdurların 247'sini erkek, 182'sini kız çocuklar oluştururken, 68 çocuğun ise kimliği bilinmiyor. Olaydan etkilenen erkek çocukların yüzde 60'ını ise 8-14 yaşlarındaki çocuklar oluşturuyor.

Uzmanlara göre suçlamalarla bağlantılı 173'ü rahip ve 9'u diyakoz olmak üzere toplam 235 fail olduğu belirtiliyor.