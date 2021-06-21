Eski Hollanda Başbakanı Dries van Agt partisinden istifa etti

Hollanda eski Başbakanı Dries van Agt, kurduğu Amsterdam merkezli "The Rights Forum"un internet sitesinden yazılı açıklamada bulundu.

Agt, Demokrat Parti (CDA)’yi "Filistin halkının maruz kaldığı büyük zulme yüz çevirmekle" suçladı.

Partisinin Filistin karşıtı duruşu nedeniyle istifa etti

Van Agt, özellikle mayıs ayında yaşanan İsrail saldırıları sırasında Filistin halkına yardım konusunda verilen çeşitli önergelere CDA'nın karşı oy kullanmasının, istifa kararı almasında etkili olduğuna dikkati çekti.

Hollanda'nın en köklü partilerinden olan ve uzun yıllar ülke yönetiminde yer alan CDA'dan neden ayrıldığını anlattığı yazıda van Agt, "Filistinlilere yapılan zulme sessiz kalınmasına daha fazla katlanamadığını" dile getirdi.

Van Agt açıklamasında, "CDA'nın, zulüm gören insanlara karşı hak, adalet ve dayanışmadan yana olacağına ilişkin umudumu yitirdim" dedi.

Uzun süre partisinin dikkatini Filistinlilere yapılan zulme çekmeye çalıştığını belirten van Agt, CDA'nın ülke içinde ve AB nezdindeki tutumlarında İsrail'den yana tavır koyması sebebiyle partisinden üzülerek ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.

“Hollanda’nın İsrail’i desteklemesinde CDA’nın rolü var”

CDA'nın, İsrail'den yana tavır aldığı bir çok karara ve politikaya değinen van Agt, Hollanda'nın Hamas, İran, Katar ve Türkiye gibi ülkeleri eleştirirken İsrail'i desteklemesinde CDA'nın rolü olduğunu söyledi.

Van Agt, İsrail'i, "uluslararası hukuk düzenine saygı duymamakla ve insan haklarını umursamamakla" suçladı.

1977-1982 yıllarında Başbakanlık yaptı

Hollanda'da 1971-1977 yılları arasında adalet bakanlığı görevini yürüten van Agt, bunun yanı sıra bir süre başbakan yardımcılığı görevini de yürüttü.

Aralık 1976 yılında CDA'nın başına geçen van Agt, 1977 yılında Başbakan oldu.

1982'ye kadar başbakanlık görevini yürüten van Agt, aktif politikayı bıraktıktan sonra çalışmalarını Filistin davasına yoğunlaştırdı.

“İsrail Orta Doğu'daki en tehlikeli ülkedir”

"Haksızlığa karşı haykırış, Filistin halkının trajedisi" adlı kitabı olan Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA) üyesi Dries van Agt, Filistin'e olan desteği yüzünden sık sık eleştiriliyor.

Hollandalı politikacı, İsrail ile ilgili "İsrail, Arap ülkeleri arasında bulunan küçük bir yer olarak hep tehdit altında yaşıyormuş gibi dünya kamuoyuna yansıtılıyor. Çoğu insan bilmez ama İsrail'de çok sayıda atom bombası var. İsrail Orta Doğu'daki en tehlikeli ülkedir" ifadelerini dile getirmişti.