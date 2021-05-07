Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından bugün cuma namazı için Büyük Çamlıca Camii'nde görüntülendi. Eski Bakan Albayrak'ın cami içindeki görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün cuma namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camisi'ne gitti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Çamlıca Camisi'nde görüntülendi. Albayrak'ın cuma namazı için gittiği Büyük Çamlıca Camisi'nde çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.
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