Eski FBI avukatına, Rusya Soruşturması'nda e-postalarla oynadığı için 1 yıl denetimli serbestlik cezası

ABD'de eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) avukatı Kevin Clinesmith, eski başkan Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasına yönelik Rusya Soruşturması'nda, Trump'ın danışmanlarından birinin suçlanması için e-postalar üzerinde oynadığını itiraf etti ve 1 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.

Özel Yetkili Savcı John Durham'ın yürüttüğü ve Trump'ın Rusya Soruşturması'na karşı açtığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başkent Washington'daki federal mahkemede görülen davada, eski bir FBI avukatı olan Clinesmith, Trump'ın Dış Politika Danışmanı Carter Page hakkındaki e-postalar üzerinde oynadığını itiraf etti.

Yargıç James Boasberg, Clinesmith'i 1 yıl denetimli serbestlik ve 400 saat kamu hizmeti cezasına çarptırdı.