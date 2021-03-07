Eski eski tarafından darbedilen E.M ilk kez konuştu

Canik Belediyesi önünde dün gece saat 21.00 sıralarında İbrahim Zarap (27), yerde baygın yatan eski eşi Emriye M.’yi (25) defalarca tekmeledi. Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler vatandaşın kamerasına yansıdı. Kadın tekmelenirken yanındaki çocuğunun ‘anne’ diye ağlama sesleri sokakta yankılandı. Kadın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı.

Vatandaşların müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirilirken yerde hareketsiz yatan Emriye M. ve yaşananlara şahit olan 5 yaşındaki kızı hastaneye kaldırıldı. Olay sosyal medyaya yansımasının ardından büyük tepki çekti. Önce özel bir hastaneye kaldırılan kadın, daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Vali Zülkif Dağlı, mağdureyi ikinci kez ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.

O KADIN KONUŞTU: HEP TUTUKLU KALSIN

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından konuştu. E.M., “Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın” dedi.

"BİR KAÇ GÜN DAHA HASTANEDE KALACAK"

5 yaşındaki bir çocuğun üzücü bir travmaya maruz kaldığını dile getiren Vali Zülkif Dağlı, “Dün akşam Samsun'da çok acı bir olay yaşadık. Tüm Türkiye ayaktaydı. Olayın hemen ardından 4. dakikada sağlık ekipleri, 5. dakikada da emniyet birimlerimiz olaya dahil oldular. Hastamızı önce özel bir hastaneye ardından da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdik. Sabah erken saatlere kadar da hastanede bulunduk. Dün mağdureyle konuşamamıştık ama tıbbi olarak iyi olduğu bize bildirilmişti. Müşahede amaçlı birkaç gün daha burada olacağı söylendi. Biraz önce yine mağdureyi ziyaret ettik. Mağdurenin durumu iyi. Kendisiyle de konuştuk. Çocuğumuzun da burada bir durumu var. 5 yaşındaki çocuk böyle bir travmaya maruz kaldı. Birazdan da çocuğumuzu evinde ziyaret edeceğiz. Anneannesi ve dedesiyle birlikte kalıyor. Psikolojik destek ekipleri ile birlikte bundan sonra çocuğumuzun yanındayız. İnşallah annesi de birkaç gün sonra iyileşir ve evine yerleştiririz” dedi.

“BİZİ TESELLİ EDEN CANİNİN TUTKLANMASI”

Saldırgan eski kocanın tutuklanmasına da değinen Vali Dağlı, “Burada bizi teselli eden, bu cani sabah saatlerinde tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Devletimiz bu konuda arkasında. Tüm bakanlarımız konuya anında müdahil olma suretiyle hem bilgilendiler hem de açıklamalarını yaptılar. Adalet, Sağlık Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız, İletişim Başkanlığı olmak üzere açıklamalar yapıldı. Bizler de tüm ekiplerimizle hem çocuğumuzun bir an önce travmadan kurtulması hem mağdurenin bir an önce iyileşmesi hem de bu faile en ağır cezanın verilmesi için hep birlikte koordineli şekilde çalışıyoruz. Dünden itibaren konunun üzerindeyiz. Bu manada çalışıyoruz. Allah böyle bir sıkıntı ve acıyı tekrar yaşatmasın. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen arifesindeyiz. Bunların olmaması için hep birlikte uğraşacağız. İçişleri Bakanlığımızın KADES uygulaması da var. İçişleri de konuya müdahil. İnşallah bu tür elim olaylar tekrar yaşanmaz” diye konuştu.

"ÇOCUĞU GÖSTERMEK İÇİN BİR ARAYA GELMİŞLER"

Mağdurenin bir an önce iyileşip, çocuğuna kavuşmak istediğini de vurgulayan Dağlı, şunları söyledi:

“Mağdure bir an önce iyileşmek ve şifa bulmak istiyor. 2,5 yıl önce boşanmışlar. Çocuğu gösterme düşüncesiyle bir araya gelmişler. Karşıdaki kişi hem alkollü hem de dengesiz büyük ihtimalle. Böyle bir olay yaşandı. Dün akşamdan beri çocukla beraberiz. Zaman zaman uyudu ama zaman zaman da kendisiyle konuştuk. Psikolojik destek ekipleri de evinde kızın yanında. Tekrar durumuna bakacağız. İnşallah bu travmayı en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz.”