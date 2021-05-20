Eski CHP'li İlçe Başkan Yardımcısı cinsel tacizden tutuklanmıştı! Mahkeme kararını verdi
Maltepe’de 23 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı 15 yıl hapse çarptırıldı.
İstanbul Maltepe’de 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K., “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından 15 yıl hapse çarptırıldı.
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