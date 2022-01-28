Eski boksör Vitaly Kliçko, Alman hükümeti ile dalga geçti

Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu ve şimdinin Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Alman Bild Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Alman hükümetini eleştirdi.

Almanya'nın doğu cephesini güçlendirme konusunda yardım eli uzatmadığına değinen Kliçko, Almanya'nın tavrı karşısında söyleyecek söz bulamadığını belirtti.

"Almanya bir dahaki sefere ne yollayacak, yastık mı?"

Kliçko, Alman Savunma Bakanı'nın Rusya'nın askeri gücünü hiç anlamadığını dikkat çekerek, "Almanya Savunma Bakanı'nın kusursuz olarak donatılmış, her an Ukrayna'yı istila etmeye başlayabilecek Rus ordusuyla uğraştığımızı anlamadığı belli oluyor. 5 bin miğfer gönderme kararı bir şaka olmalı. Almanya bir dahaki sefere ne yollayacak, yastık mı?" sözleriyle dalga geçti

Alman hükümetinden ılımlı tutum

Başbakanlığının ilk günlerinde Rusya- Ukrayna kriziyle karşı karşıya kalan Olaf Scholz, Ukrayna'ya öldürücü silah ihracatını desteklemediğini açıklamış ve iki ülke arasındaki gerilimde ılımlı bir tavır izlemeyi tercih etmişti.