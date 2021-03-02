Eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve eşi yoğun bakımda

Eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon ile çocukları Zeynep Kocadon ve İpek Kocadon'un geçen hafta yapılan corona virüs testleri pozitif çıktı.

OKSİJEN DEĞERLERİ DÜŞTÜ

Evlerinde karantinaya alınan Kocadon ailesinin yapılan kontrollerinde Mehmet Kocadon ve eşinin oksijen değerlerinde düşme olduğu belirlendi.

YOĞUN BAKIMA ALINDILAR

Tedavilerinin hastanede devam etmesi uygun bulunan çift, ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.