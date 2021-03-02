Eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve eşi yoğun bakımda
Corona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine evlerinde karantinaya alınan eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile eşi, oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon ile çocukları Zeynep Kocadon ve İpek Kocadon'un geçen hafta yapılan corona virüs testleri pozitif çıktı.
OKSİJEN DEĞERLERİ DÜŞTÜ
Evlerinde karantinaya alınan Kocadon ailesinin yapılan kontrollerinde Mehmet Kocadon ve eşinin oksijen değerlerinde düşme olduğu belirlendi.
YOĞUN BAKIMA ALINDILAR
Tedavilerinin hastanede devam etmesi uygun bulunan çift, ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
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