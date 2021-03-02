AjansHaber.com.tr Gündem Yoğun bakımda

Eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve eşi yoğun bakımda

Corona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine evlerinde karantinaya alınan eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile eşi, oksijen değerlerinin düşmesi üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, eşi Hülya Kocadon ile çocukları Zeynep Kocadon ve İpek Kocadon'un geçen hafta yapılan corona virüs testleri pozitif çıktı.

OKSİJEN DEĞERLERİ DÜŞTÜ

Evlerinde karantinaya alınan Kocadon ailesinin yapılan kontrollerinde Mehmet Kocadon ve eşinin oksijen değerlerinde düşme olduğu belirlendi.

YOĞUN BAKIMA ALINDILAR

Tedavilerinin hastanede devam etmesi uygun bulunan çift, ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
"Kaset var diye baskı oluşturuldu"
400 telefon yakılmış halde bulundu!
Uçuşa kapatılan havalimanında ilginç manzara
Türkiye'de üretildiğini bilmeden paylaştı
Eski Başbakan Çiller 28 Şubat sürecini anlattı
28 Şubat mağdurları yaşadıklarını unutamıyor
Masada tedbirlerin esnetilmesi var