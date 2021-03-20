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Eski AYM üyesi Erdal Tercan'ın 'FETÖ' cezası onandı

FETÖ'cü eski AYM (Anayasa Mahkemesi) üyesi Erdal Tercan'ın 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onandı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan'a FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

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