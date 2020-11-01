Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu hayatını kaybetti

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, hastanenin yoğun bakımında bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Burhan Kuzu'nun, yoğun çabalara rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, "Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kayseri Develi'de 1955'te dünyaya gelen Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik alanda yürüttüğü çalışmalarla profesörlük unvanı alan Kuzu, stajyer kaymakam olarak çalıştı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yaptı.

Akademik araştırmaları çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulunan Kuzu, mesleki alanda çok sayıda kitap ve makale yazdı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik üstlenen Burhan Kuzu, 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüten Kuzu, 22, 23 ve 24. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Cumhurbaşkanı Fahri Başdanışmanlığı görevinde de bulunan Burhan Kuzu, AK Parti MKYK üyesiydi.

İyi düzeyde Fransızca bilen Kuzu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu için taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti'mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabb'imden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum."

TBMM Başkanı Şentop, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Paylaşımda Şentop, "İstanbul Hukuk Fakültesinden Hocamız; 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ağabeyimizin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabında yer verdiği mesajında, "Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Değerli büyüğümüze Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli yol ve dava arkadaşımız, akademik ve siyasi şahsiyeti ile seçkin bir yeri olan Burhan Kuzu hocamızı kaybetmenin derin hüznü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Burhan Kuzu için taziye mesajı

AK Parti'nin Twitter hesabında yer alan mesajda, "22, 23, 24 ve 26'ncı dönem milletvekilimiz ve partimizin kurucularından Prof. Dr. Burhan Kuzu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmiştir. Merhum hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar niyaz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Burhan Kuzu için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Kurulumuz üyesi, TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26'ncı dönem milletvekili, değerli büyüğümüz Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.