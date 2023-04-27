Eşini ve dayısını öldüren şüpheli yakalandı!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşayan Ş.S. (34), 25 Nisan'da tartıştığı eşi S.S'yi (28) bıçakla öldürdü. Daha sonra Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine giden zanlı, burada da dayısı G.Y'yi (33) silahla ateş ederek öldürdü.

Zanlı, polis ekiplerince Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.S, adliyeye sevk edildi.